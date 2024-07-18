بايدن يعلن استعداده لإعادة التفكير بترشحه إن واجه "حالة طبية"

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد يعيد تقييم ترشحه للانتخابات إن واجه "حالة طبية"، وفق مقتطفات من مقابلة أذيعت "الأربعاء"، بعد أن صار وضعه الصحي بالمرصاد عقب أدائه الكارثي في مناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "بي إي تي" التلفزيونية الموجهة للأمريكيين من أصل إفريقي حين سئل عن إمكانية تفكيره بالانسحاب من السباق الرئاسي "إذا ظهرت لدي حالة طبية، إذا جاء أحدهم أو الأطباء وقالوا: أنت تعاني من هذه المشكلة أو تلك المشكلة".



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