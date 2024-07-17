الشرطة الأمريكية تقتل شخصاً قرب مبنى انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي

المصدر: وام

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أطلقت عناصر من الشرطة الأمريكية النار على شخص وأردته قتيلا بالقرب من مبنى انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي أكبر مدن ولاية ويسكونسن الأمريكية شمال وسط أمريكا.

وقال جيفري نورمان رئيس شرطة ميلووكي، في مؤتمر صحفي، إن خمسة ضباط شرطة أطلقوا النار على رجل كان يحمل سكينا في كل يد، وهاجم رجلا غير مسلح قبل أن تطلق الشرطة النار عليه، مشيرا إلى أن الحادث لا علاقة له بالمؤتمر الجمهوري.

ووقعت الحادثة بعد أيام من محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا، وكان ترامب ضمن الحضور في المؤتمر الذي شهد تسميته مرشحا للحزب لمواجهة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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