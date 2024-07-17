بوساطة الإمارات .. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 90 أسير حرب اليوم

المصدر: رويترز

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قالت بلومبرغ للأنباء نقلا عن شخص مطلع إن روسيا وأوكرانيا ستتبادلان 90 أسير حرب اليوم الأربعاء في اتفاق توسطت فيه الإمارات.

ولم يرد المسؤولون الروس والأوكرانيون الذين قادوا عمليات تبادل أسرى سابقة بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية ذكرت الأسبوع الماضي أن مفوض حقوق الإنسان في البرلمان دميترو لوبينيتس قال إن الحكومة تخطط، بمساعدة الإمارات، لتبادل "كبير" للأسرى مع روسيا قريبا.

وأجرت روسيا وأوكرانيا بعض عمليات تبادل للأسرى في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا.

وأعادت كل من روسيا وأوكرانيا 90 أسيرا في آخر عملية تبادل، والتي جرت في يونيو الماضي وتوسطت فيها الإمارات أيضا.

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