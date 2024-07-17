إعادة انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

المصدر: ستراسبورغ - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتخب نواب أوروبا في ستراسبورغ، أمس، بأغلبية ساحقة روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لفترة جديدة.

حيث فازت بتأييد 562 نائباً. وجرى التصويت على إعادة انتخاب ميتسولا لفترة جديدة لعامين ونصف العام في أولى جلسات البرلمان الأوروبي من الفترة الجديدة في مقره بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

وحصلت منافستها إيرين مونتيرو، التي رشحتها مجموعة اليسار البرلمانية، على 61 صوتاً فقط. وأدلى ما مجموعه 623 نائباً بأصواتهم، فيما ترك ستة وسبعون نائباً بطاقات اقتراعهم فارغة. وحصلت ميتسولا على حوالي 90 % من الأصوات، في أكبر أغلبية لرئيس منذ بدء الانتخابات المباشرة في البرلمان في 1979. وقالت ميتسولا في خطابها إن أوروبا لا يمكن أن تكون «مكاناً أفضل إذا ظلت العديد من النساء غير قادرات على الشعور بأنهن جزء منها». وأضافت: « ما زالت العديد من النساء يكافحن من أجل الحقوق. ما زال العديد للغاية من النساء يجنين أموالاً أقل من الرجال مقابل أداء نفس الوظيفة».

وتعد ميتسولا ثالث امرأة تتولى هذا المنصب، بعد الفرنسية نيكول فونتين، وسيمون فيل. وتم انتخاب ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لأول مرة في 18 يناير 2022 خلفاً للإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي خلال فترة ولايته. وميتسولا عضو في البرلمان منذ عام 2013.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز