بايدن يدافع مجددًا عن قراره الاستمرار في السباق الرئاسي

المصدر: أ ف ب

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جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، دفاعه عن قراره الاستمرار في السباق الرئاسي رغم تقدمه في السن، مؤكدًا للمشككين بقدراته الذهنية أن "حدتي العقلية جيدة جدًا".

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" التلفزيونية ونشرت مقتطفات منها: "لقد فعلتُ في غضون ثلاث سنوات ونصف أشياء أكثر مما فعل أي رئيس آخر منذ فترة طويلة".

لكن الرئيس الديمقراطي أقر بـ"مشروعية" المخاوف المتزايدة بشأن عمره. وقال: "أفهم لماذا الناس يقولون +يا إلهي، عمره 81 عامًا. كيف سيكون عندما يبلغ 83 أو 84 عامًا؟+. هذا سؤال مشروع".

وأكد بايدن أن فرق السن بينه وبين منافسه ضئيل. وقال: "أنا مسنّ، لكنني أسنّ من ترامب بثلاث سنوات فقط، هذا أولاً. ثانيًا، إن حدتي العقلية جيدة للغاية".

وتطالب أعداد متزايدة من الديمقراطيين بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة الرئاسية التي جرت بينهما في أتلانتا في حزيران/يونيو.

ويواجه بايدن هذه الدعوات وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية أثارها أداؤه خلال المناظرة عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.

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