حدث وتاريخ .. 16يوليو 1945 اختبار ترينيتي.. أمريكا تنفذ أول تفجير قنبلة ذرية، في نيو مكسيكو، وكانت بداية السباق النووي. 1896عرض أول سيارة روسية في نيرني نوفغورود، صنعها المتقاعد من البحرية يفغيني ياكوفليف. 1809 مدينة لاباز، في ما يعرف اليوم ببوليفيا، تعلن استقلالها عن التاج الإسباني أثناء ثورة لاباز 1882 أحمد عرابي يرفض طلب الخديوي توفيق وقف تحصين الإسكندرية ويتهمه بالانحياز للإنجليز. صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 16 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App