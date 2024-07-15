ترامب يفوز رسمياً بترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة

المصدر: وكالات

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رشح الحزب الجمهوري رسمياً اليوم "الاثنين"، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشحه الرئاسي للدورة الثالثة على التوالي بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية، مما عزز مكانته كحامل لواء الحزب الجمهوري بعد ما يقرب من عقد منذ صعوده لأول مرة إلى قمة الحزب، بحسب ما نقلت «بوليتيكو».

ويمثل الاختيار لحظة رائعة للرئيس السابق، الذي واجه على مدى السنوات الثلاث الماضية إدانات بسبب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، والعديد من لوائح الاتهام الجنائية، والنكسات السياسية ومحاولة الاغتيال التى تعرض لها السبت.

ومن المقرر أن يقبل ترامب رسميا ترشيح الحزب في خطاب يلقيه الخميس، وسيتحدى الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.

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