ترامب يختار السيناتور "فانس" مرشحاً لمنصب نائب الرئيس

المصدر: وكالات

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اختار دونالد ترامب اليوم "الاثنين" السناتور اليميني من ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس ليخوض بصفته نائبا له الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مكافأة منه لأحد منتقديه الذي صار أحد أكثر مؤيديه ولاء في الكونغرس.

وكشف ترامب عن اختياره على منصته ترث سوشال بينما تجمع أنصاره في ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري الذي زادته زخماً محاولة اغتيال الرئيس السابق.

تم انتخاب فانس البالغ من العمر 39 لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2022 وأصبح أحد أقوى المدافعين عن أجندة الرئيس السابق "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة.



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