وزير الخارجية البريطاني يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

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جدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي الإثنين دعوته لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وكان لامي الذي يقوم بأول جولة له في الشرق الأوسط منذ الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في الانتخابات البريطانية، دعا الأحد خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى وقف إطلاق النار.

والتقى لامي برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وناقش معه قضية إصلاح السلطة الفلسطينية وفق مسؤولين.

وقال لامي خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي "آمل ... أن نرى وقفا لإطلاق النار قريبا وأن نخفف من المعاناة والخسائر غير المحتملة في الأرواح التي نشهدها في غزة" بحسب ما جاء في بيان من مكتب الرئيس إسحق هرتسوغ.

وأكد لامي على وجوب إطلاق حماس سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف "أدرك تماما الألم والمعاناة الذي تعانيه العديد من عائلات الرهائن".

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إن أكثر من 100 رهينة ما زالوا في غزة "في ظروف مروعة وحياتهم معرضة لخطر حقيقي" مشيرا إلى أن هذه هي القضية الرئيسية في إسرائيل.

وأضاف هرتسوغ "إننا نعمل بلا كلل لتحريرهم، آمل أن يتم التوصل إلى صفقة رهائن قريبا، إنها خطوة مهمة للغاية".

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