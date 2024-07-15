ليست المحاولة الأولى

المصدر: واشنطن - وكالات

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لم تكن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب المحاولة الأولى في أمريكا، حيث تعرض عدد من الرؤساء الـ46 لمحاولات اغتيال، فشل أغلبيتها، لكن نجح 4 منها، وذهب ضحيتها الرئيس الـ16 أبراهم لينكولن 1865، والرئيس الـ20 جيمس غارفيلد 1881، والرئيس الـ25 وليام ماكينلي 1901 بنيويورك، والرئيس الـ35 جون أف كينيدي في 1963. أما المحاولات التي فشلت فكانت كما يلي:

الرئيس الـ39 جيمي كارتر

ألقت شرطة لوس أنجليس في 5 مايو 1979 القبض على شخص يدعى ريموند لي هارفي يحمل مسدساً، قرب مركز تسوق سيفيك.

الرئيس الـ 40 رونالد ريغان

كاد ريغان يفقد حياته في 30 مارس 1981 حين كان يهم بالخروج من فندق واشنطن هيلتون متجهاً إلى سيارته، حيث أطلق عليه جون هينكلي جونيور النار.

الرئيس الـ 42 بيل كلينتون

كان هدفاً لعدة محاولات اغتيال، ثلاثة منها عام 1994. سعى رونالد جين باربور إلى اغتيال كلينتون أثناء ممارسته رياضة المشي. وفي السنة نفسها صدم فرانك يوجين كودور طائرته الصغيرة في حديقة البيت الأبيض في محاولة لاغتيال كلينتون. وبعد شهر أطلق فرانسيسكو مارتن دوران طلقات عدة باتجاه حديقة البيت الأبيض.

الرئيس الـ 43 جورج بوش الابن

أطلق الموظف الحكومي السابق روبرت بيكيت النار على البيت الأبيض في فبراير 2001 قبل إصابته في تبادل النار. وكان بوش حينها يمارس رياضته في حديقة البيت الأبيض. وفي 2006 وحين كان الرئيس برفقة الرئيس الجورجي آنذاك ميخائيل ساكاشفيلي في تبليسي ألقيت قنبلة باتجاه الرئيسين، لكن لم تنفجر.

الرئيس الـ 44 باراك أوباما

خلال الحملة الرئاسية في 2008 خطط بول شيلسمان ودانيال كاورت لقتل 102 أمريكي من أصول أفريقية، وكان أوباما واحداً من أهداف الاغتيال، لكن الشرطة استطاعت اعتقالهما. وفي أبريل 2013 تم اختبار رسالة موجهة إلى أوباما وعثر على سم الريسن فيها. وفي 2015 اعتقلت السلطات ثلاثة أشخاص بتهم التخطيط لاغتيال أوباما.

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