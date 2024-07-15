شيوعي مخضرم رئيساً جديداً لحكومة نيبال

المصدر: كاتماندو ـ أ.ف.ب

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أعلن الرئيس النيبالي، أمس، تعيين خادغا براساد شارما أولي رئيساً للوزراء، للمرة الرابعة، بعد أن شكل حزبه الشيوعي حكومة ائتلافية مع حزب المؤتمر النيبالي الذي يمثل يسار الوسط.

وقال كيران بوخاريل المستشار الصحافي للرئيس رام شاندرا بوديل إن «الرئيس بوديل عين كيه بي شارما أولي رئيساً جديداً لوزراء نيبال». وأضاف بوخاريل أن أولي (72 عاماً) الذي يرأس الحزب الشيوعي النيبالي ـ الماركسي اللينيني الموحد، سيؤدي اليمين الدستورية اليوم.

وعُين كيه بي شارما رئيساً للوزراء للمرة الأولى عام 2015، ثم عُين مجدداً عام 2018، قبل أن يعاد تعيينه لفترة وجيزة عام 2021 من قبل برلمان نيبال. وخسر سلفه وحليفه السابق في الحكومة الائتلافية بوشبا كمال داهال تصويتاً على الثقة الجمعة، بعد مرور 18 شهراً فقط على توليه منصبه.

واضطر داهال، القائد العسكري الماوي السابق المعروف باسمه الحركي براشاندا («الشرس»)، إلى التنحي بعد أن سحب حزب أولي الدعم منه. وبدلاً من ذلك أبرم أولي اتفاقاً مع شير بهادور ديوبا من حزب المؤتمر النيبالي. وتعهد تسليم المنصب لرئيس الوزراء السابق ديوبا (78 عاماً) الذي تولى رئاسة الوزراء خمس مرات، في وقت لاحق من الدورة البرلمانية.

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