"إف بي آي" : نحقق في محاولة اغتيال ترامب باعتبارها "إرهابا داخليا محتملا"

المصدر: أ ف ب

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أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الأحد إنه يحقّق في محاولة اغتيال دونالد ترامب باعتبارها عملا إرهابيا داخليا محتملا.

وقال روبرت ولز، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي لصحافيين "نحن نحقّق في (الواقعة) باعتبارها محاولة اغتيال، لكننا نحقق فيها أيضا باعتبارها عملا إرهابيا داخليا محتملا".

وأفاد (اف بي آي) أن مطلق النار في محاولة اغتيال دونالد ترامب تحرّك بمفرده، موضحا أن المحققين لم يحددوا حتى الآن "توجها ايديولوجيا" لديه.

وقال ريفن روجيك عنصر الشرطة الفدرالية في بنسلفانيا حيث جرت محاولة الاغتيال السبت خلال تجمع انتخابي، "في اللحظة الراهنة، تفيد المعلومات التي لدينا أن مطلق النار تحرك بمفرده".

وقال روجيك الاحد إن السلاح الذي استخدم في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب هو بندقية نصف آلية طراز "ايه آر 556" تم شراؤها في شكل قانوني.

وتعتقد السلطات أن والد مطلق النار هو من اشترى البندقية، لكنها تجهل الى الآن طريقة حصول المنفذ على السلاح أو ما إذا كان استخدمه من دون معرفة والده، وفق المصدر نفسه.

وكشف (اف بي آي) إنه يحقّق في محاولة اغتيال دونالد ترامب باعتبارها عملا إرهابيا داخليا محتملا.

وقال روبرت ولز، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي لصحافيين "نحن نحقّق في (الواقعة) باعتبارها محاولة اغتيال، لكننا نحقق فيها أيضا باعتبارها عملا إرهابيا داخليا محتملا".

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