بايدن يجرى محادثة جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إنه أجرى "محادثة قصيرة لكن جيدة" مع دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها الرئيس الجمهوري السابق السبت.

وأضاف الرئيس الديموقراطي الذي ألقى كلمة مقتضبة من البيت الأبيض "يجب علينا أن نتوحد كأمة لإظهار ما نحن عليه".

وقال بايدن الأحد إن الدافع وراء محاولة اغتيال سلفه الجمهوري دونالد ترامب لم يعرف بعد، ودعا إلى عدم إطلاق افتراضات.

وأضاف بايدن في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن عن دوافع منفّذ الهجوم. نعرف من هو. أدعو الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته".

وأعلن بايدن عن مراجعة مستقلة للترتيبات الأمنية خلال التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا حيث جرت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن المحققين بحاجة إلى معرفة ما حدث بالضبط. وسيتم نشر نتائج التحقيق بعد ذلك.

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