بايدن يطلع من المسؤولين الأمنيين على تطورات محاولة اغتيال ترامب

المصدر: أ ف ب

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اطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد على التطورات إثر محاولة اغتيال سلفه الجمهوري دونالد ترامب، من رئيسَي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وجهاز الأمن السري المكلف حماية الشخصيات السياسية الكبيرة، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وعقد الاجتماع في قاعة الأزمة في البيت الأبيض، وشاركت فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير العدل ومسؤولون أمنيون آخرون كبار، بحسب ما قالت الرئاسة الأمريكية في بيان.

وحضّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأميركيين الأحد على الوحدة و"عدم السماح للشرّ بأن ينتصر"، بعد نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا.

ومن شأن هذا الهجوم الذي أثار صدمة في مختلف أنحاء العالم، أن يضفي اضطرابا على حملة الانتخابات الرئاسية في بلد يشهد استقطاباً شديداً.

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