جهاز الخدمة السرية الأمريكي ينفي مزاعم عن رفضه توفير حماية إضافية لترامب

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى جهاز الخدمة السرية الأمريكي الأحد أن يكون رفض توفير حماية إضافية للرئيس السابق دونالد ترامب قبل التجمّع الانتخابي في بنسيلفانيا حيث تعرّض لمحاولة اغتيال.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس، "هناك مزاعم كاذبة يتم تداولها مفادها أنّ أحد أعضاء فريق الرئيس السابق طلب موارد أمنية إضافية وتمّ رفض ذلك. هذا غير صحيح على الإطلاق. في الواقع، أضفنا موارد حماية إضافية... بما يتناسب مع التحرّكات المتزايدة في إطار الحملة" الانتخابية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز