اتهام صحفي رياضي إيطالي «زوراً» بإطلاق النار على ترامب

المصدر: د ب ا

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أكد صحفي رياضي إيطالي اليوم الأحد أنه سيتخذ إجراءات قانونية بعدما اتهم زورا على منصات للتواصل الاجتماعي بأنه مطلق النار المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في منشور جرت مشاركته على نطاق واسع على منصة إكس "وفقا لقسم شرطة بتلر، قُبض على مطلق النار على ترامب في مكان الواقعة وتم تحديد أنه مارك فيوليتس، وهو عضو في حركة أنتيفا".

وكان المنشور مصحوبا بصورة للصحفي الإيطالي ماركو فيولي، وهو رئيس تحرير موقع إلكتروني خاص بمشجعي نادي روما الإيطالي لكرة القدم.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت مبكر اليوم إنه حدد "الشخص المتورط" في إطلاق النار أمس السبت، وهو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما والمقيم في بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا. وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن أفراد أمن تابعين له قتلوا المشتبه به بالرصاص.

وكتب فيولي المقيم في روما على موقع إنستغرام "أنفي بشكل قاطع أنني متورط في هذا الأمر"، وقال إنه استيقظ في منتصف الليل بسبب إشعارات منصتي إنستغرام وإكس المتعلقة بالمنشور.

واتهم فيولي إيطاليين اثنين من مستخدمي إكس بنشر معلومات كاذبة عنه، وقال إنه سيذهب إلى الشرطة غدا الاثنين للإبلاغ عنهما وعن وسائل الإعلام التي استخدمت منشورهما.

وذكر فيولي أنه ملاحق من قبل الشخصين منذ سنوات وأن إجراءات جنائية ضدهما تجري حاليا. وكتب "أرجو أن أترك للعيش في سلام لأنني ضحية لهذا الأمر منذ عام 2018".

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