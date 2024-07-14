مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يحدد هوية مطلق النار على ترامب

المصدر: وكالات

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قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في بيان اليوم الأحد إنه حدد هوية "الشخص المتورط" في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب ويدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاما.

وشوهد ترامب وهو ينزل سلم طائرته بعد هبوطها في ولاية نيوجيرزي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وفقا لمقطع مصور نشرته حملته الانتخابية على موقع إكس للتواصل الاجتماعي.

وأصيب ترامب في الأذن اليمنى جراء إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي أمس السبت في ولاية بنسلفانيا.

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