ما الذي حدث؟ .. أصوات فرقعة متتالية خرج بعدها ترامب ملطخا بالدماء من تجمع انتخابي

المصدر: رويترز

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وقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلف منصة يلقي خطابا أمام حشد جماهيري في الهواء الطلق ببتلر، بولاية بنسلفانيا، ورأسه مائل إلى اليمين تحت سماء صافية ودرجة حرارة مرتفعة.

فجأة، بعد مرور ست دقائق فقط، سُمع وابل من "الفرقعات" التي بدت كطلقات نارية. أمسك ترامب على الفور بأذنه اليمنى ونظر إلى الدماء على يديه قبل أن يسقط سريعا خلف المنصة.

صرخ الحشد وانحنى الحاضرون خلفه من هول المفاجأة. هرعت ستة ضباط من الخدمة السرية إلى المنصة وتجمّعوا حول ترامب الذي كان جالسا على ركبتيه خلف المنصة، بينما صعد آخرون مسلحون بالبنادق إلى المنصة.

وجاء وابل ثانية من الطلقات النارية على ما يبدو. عملت عملاء الخدمة السرية على إبقاء ترامب على الأرض لمدة 25 ثانية، وسُمع شخص يصرخ "لقد سقط مطلق النار!"، في حين صاح شخص آخر "تحرك!" بينما استمر الحشد في الصراخ.

رفع الضباط ترامب على قدميه، لكن لم تكن قبعته الحمراء التي كُتب عليها "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" موجودة على رأسه. كان شعره مشوشا ووجهه ملطخا بالدماء، وكان يصرخ "دعوني أحضر حذائي" بينما رفعه الضباط من الأرض. ثم قال "انتظر.. انتظر، انتظر"، قبل أن يبدأ في التلويح بقبضته.

واستمر ترامب في توجيه قبضته نحو الحشد وهو يردد "قاتلوا". بدأ كثيرون في الحشد يهتفون "الولايات المتحدة، الولايات المتحدة".

أحاط ضباط الخدمة السرية بترامب ونقلوه إلى سيارة سوداء قريبة، حيث استمر في رفع قبضته بعد مرافقته إلى السيارة وسط المزيد من هتافات "الولايات المتحدة!".

وقال شاهد لهيئة الإذاعة البريطانية إنه رأى مطلق النار يتسلق سطح مبنى منخفض وهو يحمل بندقية، محذرا ضباط الشرطة القريبين من التهديد المحتمل. أضاف أن الشرطة لم تتجاوب في البداية لكنها بعد ذلك اتخذت إجراءاتها.

وأكد "بعد ذلك بثوان، بدأت طلقات نارية أخرى".

وأضاف "قام أفراد الخدمة السرية بإطلاق النار على مطلق النار، زحفوا إلى السطح ووجهوا بنادقهم نحوه، وتأكدوا من أنه ميت. انتهى الأمر".

وقال رون مووس، أحد أنصار ترامب، إنه سمع نحو أربع طلقات نارية. وأضاف "رأيت الحشد ينزل على الأرض، ثم انحنى ترامب بسرعة كبيرة، ومن ثم قفز جميع أفراد الخدمة السرية وأفراد حمايته بأسرع ما يمكن. نتحدث عن ثانية.. قاموا جميعا بحمايته".

كان جيم مور (57 عاما) في المقاعد خلف المنصة، وقال إن رجلا على بعد خمسة صفوف منه تعرض لإطلاق نار وسقط. وأضاف أن الضباط جاءوا ورافقوه خلف المدرج، حيث اعتنوا بجراحه.

وقالت امرأتان في السبعينات من العمر تجلسان بالقرب من المنصة لرويترز إنهما شاهدتا شخصين يسقطان بعد إطلاق النار والشرطة تعتني بهما.

هذا التقرير يوضح سلسلة الأحداث المروعة التي شهدها تجمع انتخابي، حيث أصيب ترامب وتدخلت الخدمة السرية لحمايته بعد إطلاق النار الذي هز الحشد وأحدث هلعا في الحضور.

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