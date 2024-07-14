استدعاء مدير الخدمة السرية الأمريكية للإدلاء بشهادته بمحاولة اغتيال ترامب

المصدر: وكالات

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أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، استدعاء مدير الخدمة السرية الأمريكية للإدلاء بشهادته في 22 يوليو بخصوص محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأكد متحدث باسم المجلس أنه سيتم إجراء "تحقيق كامل في الأحداث المأساوية اليوم".

وأضاف المتحدث: "يستحق الشعب الأمريكي معرفة الحقيقة. سنضمن حضور مدير الخدمة السرية ومسؤولين آخرين من وزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي أمام لجاننا في أسرع وقت ممكن".

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه تولى التحقيق في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي للرئيس ترامب، الذي أصيب فيه برصاصة في الأذن اليمنى. ولقي المهاجم حتفه، بينما سقط أحد الحاضرين قتيلاً وأصيب اثنان آخران في الهجوم.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه "تولى دور وكالة إنفاذ القانون الاتحادية الرئيسية في التحقيق بالواقعة التي وقعت في بتلر بولاية بنسلفانيا".

في سياق متصل، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفياً مع الرئيس ترامب بعد واقعة إطلاق النار التي تعرض لها الأخير. وقام بايدن أيضاً بالاتصال بحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ورئيس بلدية باتلر بوب داندوي.

كان ترامب قد غادر في وقت سابق من المستشفى بعد نقله إليها وهو مصاب في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه.

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