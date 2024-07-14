أول تصريح لبايدن بعد حادثة إطلاق النار على ترامب في بنسلفانيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت في أول تصريح له إنه تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا.

وأضاف بايدن في بيان أنه "ممتن لسماع أنه بخير وبصحة جيدة". وتابع: "أنا أصلي من أجله ومن أجل أسرته ومن أجل من كانوا في التجمع ونحن في انتظار المزيد من المعلومات".

واختتم قائلًا: "أنا وجيل (زوجة بايدن) نشعر بالامتنان لجهاز الخدمة السرية لتوفير الحماية له. لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة هذا الأمر".

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية السبت أن المرشح الجمهوري للرئاسة "بخير" ويجري فحصه في منشأة طبية، بعد أن أُجلي من على منصة خلال تجمع انتخابي إثر سماع طلقات نارية.

وأفاد متحدث باسم جهاز الخدمة السرية على منصة إكس في تعليق على الواقعة التي وصفها الجهاز بأنها حادث: "نفذ جهاز الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بخير. جهاز الخدمة السرية يجري تحقيقًا نشطًا وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حال توفرها".

وتم إخلاء مكان التجمع مع سقوط الكراسي وطوقت الشرطة الموقع بشريط أصفر.

وأظهرت لقطات مصورة طائرة هليكوبتر تحلق فوق المكان ورجال إنفاذ القانون يجوبون المنطقة. كما شوهد ضباط إنفاذ قانون مسلحون على سطح بالقرب من المنصة التي كان يقف أمامها ترامب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز