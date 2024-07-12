إسرائيل .. تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات

المصدر: د ب ا

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صوت مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل ليلة أمس الخميس على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرا للسنوات الثماني المقبلة.

وبعد مرور هذه السنوات، سوف يتم خفض مدة الخدمة إلى 32 شهرا، واحتمال خفض آخر إلى 28 شهرا لوحدات الدعم وفقا لتقييمات الوضع الأمني، بحسب ما أوردته صحيفتا يديعوت احرونوت وتايمز أوف إسرائيل الإسرائيليتين اليوم الجمعة.

وسوف تصوت الحكومة الإسرائيلية بعد غد الأحد على تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الجيش، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ "تايمز أوف إسرائيل".

وتأتي هذه الخطوة بعدما ناشد وزير الدفاع يوآف غالانت الحكومة الموافقة على هذه الإجراء، في خضم الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

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