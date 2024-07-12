الأمم المتحدة تطالب روسيا بإعادة أكبر محطة نووية في أوروبا إلى أوكرانيا

المصدر: ا ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس قرارا يطالب روسيا بسحب جيشها وأفرادها بشكل عاجل من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وإعادة المنشأة على الفور إلى أوكرانيا.

يكرر القرار أيضا مطالبة الجمعية العامة بأن توقف روسيا فورا الحرب وتسحب جميع قواتها، ويؤكد مرة أخرى التزام المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

صدر القرار بتأييد 99 عضوا ومعارضة 9 أعضاء وامتناع 60 عضوا عن التصويت.

وانضمت إلى روسيا بيلاروسيا وكوبا وإريتريا ومالي ونيكاراغوا وسوريا وبوروندي وكوريا الشمالية في معارضة القرار.

ويعرب القرار عن "القلق البالغ إزاء الوضع غير المستقر للسلامة والأمن النوويين في محطة زاباروجيا للطاقة النووية". ويقول إن إعادة المحطة إلى السيطرة الكاملة لأوكرانيا ستضمن سلامتها وأمنها وتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "إجراء ضمانات آمنة وفعالة".

وكانت هناك مخاوف كبيرة من وقوع كارثة نووية منذ أن سيطرت القوات الروسية على المحطة بعد وقت قصير من بدء الحرب في فبراير 2022.

وتقع محطة زاباروجيا، التي لديها ستة مفاعلات نووية، في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا بالقرب من الخطوط الأمامية وكانت باستمرار في مرمى النيران.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن انزعاجها بشأن انقطاع الكهرباء، وهي بالغة الأهمية لتشغيل المحطة، والمشاكل المتعلقة بالإمدادات. ودون توجيه اتهامات إلى أي طرف، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 أبريل إن وكالته تأكدت من وقوع ثلاث هجمات ضد زاباروجيا منذ 7 أبريل.

ودأبت كل من أوكرانيا وروسيا على تبادل الاتهامات بمهاجمة المحطة، واستمرت تلك الاتهامات يوم الخميس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز