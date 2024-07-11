روسيا تتوعد بالرد حال قصف أوكرانيا أراضيها بالصواريخ البريطانية «ستورم شادو»

المصدر: دبي - البيان- عواصم - وكالات

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أكدت موسكو، أمس، أنها سترد في حال استخدام أوكرانيا للصواريخ البريطانية في ضرب الأراضي الروسية.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحافيين، رداً على سؤال حول تقييمه لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشأن حق أوكرانيا في استخدام صواريخ «ستورم شادو»، التي زودتها بها بريطانيا لضرب روسيا: «سنسجل كل هذا بعناية، وبالطبع نتخذ الإجراءات المناسبة»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك».

وكان رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثاً أشار إلى أن أوكرانيا يمكنها استخدام الصواريخ البريطانية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

وأضاف ستارمر: «القرارات المتعلقة باستخدام صواريخ «ستورم شادو» التي قدمتها بريطانيا لكييف تعود للقوات المسلحة الأوكرانية».

ويؤكد هذا التصريح أن حزب العمال يتبع الموقف نفسه بشأن الصواريخ التي تطلق من الجو مثل حكومات المحافظين السابقة.

ميدانياً، أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أمس، خطة لشن هجوم على سفينة حربية، واعتقل عميلاً من القوات الخاصة الأوكرانية. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن هدف الهجوم هو حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف في ميناء مورمانسك. وقال جهاز الأمن الروسي، إن جندياً على السفينة الحربية تواصل معه أوكراني، وحاول إقناعه بارتكاب هجوم على السفينة لكنه اعتقل.

في الوقت ذاته، نقلت «سبوتنيك» عن جهاز الأمن الروسي، أن ضباط الجهاز أحبطوا محاولة قامت بها المخابرات الأوكرانية، لتنفيذ «هجوم» ضد 3 عسكريين روس رفيعي المستوى في موسكو.

وأوضح الجهاز، أنه اعتقل رجلاً روسياً يبلغ من العمر 30 عاماً، تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية، ومن خلال خدمات البريد السريع قام بتنظيم تسليم 3 قنابل قوية الانفجار مخبأة على شكل هدايا إلى العناوين السكنية لرؤساء إدارات وزارة الدفاع.

هجمات جوية

وفي كييف، قالت السلطات، إن شخصين لقيا حتفهما في هجوم صاروخي روسي على ميناء أوديسا.

وقال حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة أوليه كيبير، إن حارس أمن وسائق شاحنة لقيا حتفهما، وأصيب أحد البحارة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا استخدمت 4 صواريخ كروز اتش اشت 59- اتش اتش 69 وصاروخ إسكندر-ام في الهجوم، وتم اعتراض 3 صواريخ، كما استخدمت روسيا 20 طائرة مسيرة للهجوم على مناطق في أوكرانيا. وقالت السلطات، إن إحدى منشآت الكهرباء في منطقة ريفن غربي البلاد تعرضت لهجوم.

وقالت شركة الخدمات أوكرينيرهو، إن الكهرباء انقطعت في المنطقة المحيطة لفترة مؤقتة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، الليلة قبل الماضية، فوق أراضي مقاطعتي فورونيغ وبيلغورود.

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