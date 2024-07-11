العواصف تحاصر مئات الأشخاص قرب حدود الصين مع نيبال

المصدر: عواصم - وكالات

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حاصرت العواصف مئات الأشخاص، بينهم سائحون، في منطقة التبت بالقرب من حدود الصين، في جبال الهيمالايا الوعرة مع نيبال، بعد أن تسببت الأمطار المستمرة في انهيارات أرضية وفيضانات، ما أدى إلى قطع الطرق.

ووجد ما لا يقل عن 472 شخصاً، بينهم سكان وسياح، أنفسهم عالقين حول قرية شينتانغ، بالقرب من بلدة شيغاتسي القريبة من الحدود مع نيبال.

وأدى استمرار هطول الأمطار منذ السبت، إلى تضرر الطرق و«انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات في المنطقة المحيطة بشينتانغ»، وفق التلفزيون الصيني الرسمي.

وأظهرت لقطات بثتها المحطة، تدفق السيول الموحلة على المنحدرات الصخرية، وأشخاصاً يسيرون على طرق منهارة.

كذلك جرفت السيول جزءاً كبيراً من أحد الطرقات نحو النهر، بينما غطى الركام طريقاً آخر، إثر حادث انزلاق للتربة.

وتمكنت فرق الإنقاذ المنتشرة في الموقع منذ أربعة أيام، من نقل 342 شخصاً إلى المناطق الحضرية المجاورة، بحسب المحطة. وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أكثر من 130 سائحاً وعاملاً من مقاطعات أخرى وأصحاب متاجر، عالقين بسبب انقطاع الطرق والأمطار، وعدم القدرة على احتمال السير لمسافات طويلة.

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