الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال القتال بوسط غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، خلال قتال، بوسط غزة. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء أن الجندي/21 عاما/ من وحدة الكوماندوز "ماجلان" من مدينة كفار سبا.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في الهجوم البري ضد حركة "حماس" في غزة وفي العمليات العسكرية، على طول الحدود مع القطاع إلى 327 جنديا.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، فجر اليوم، في غارات شنتها الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وبحسب وفا، كانت إسرائيل قد استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل 29 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 53 آخرين.

وارتفعت حصيلة قتلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا و243 قتيلا، إلى جانب 88 ألفا و33 مصابا، بحسب وفا، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية، معتبرة أنه لا يزال آلاف القتلى تحت الأنقاض.

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