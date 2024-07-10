مودي: محادثات سلام أوكرانيا لا تنجح وسط القنابل

المصدر: موسكو - وكالات

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، للرئيس فلاديمير بوتين، في أول زيارة يقوم بها لموسكو بعد أكثر من عامين على حرب أوكرانيا، إن الحلول ومحادثات السلام لا يمكن أن تنجح وسط القنابل.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة الروسية موسكو. وقال مودي إنه وبوتين تطرقا إلى قضايا مختلفة مضيفاً: «أنا سعيد لأنه في مسألة أوكرانيا، تمكّنا من التعبير عن وجهتَي نظرنا بشكل صريح ومفصل».

وقال مودي لبوتين باللغة الهندية: «عندما يُقتل أطفال أبرياء، نراهم يموتون، يتألم القلب وهذا الألم لا يحتمل». وأضاف: «أعلم أن الحرب لا يمكن أن تحل المشكلات، وأن الحلول ومحادثات السلام لا يمكن أن تنجح وسط القنابل والأسلحة والرصاص، ويجب أن نجد وسيلة للسلام عبر الحوار».

من جهته، شكر بوتين مودي على الاهتمام الذي يوليه للمشكلات الأكثر إلحاحاً، وقال: «أنتم تحاولون إيجاد طرق لحل الأزمة الأوكرانية أيضاً، خصوصاً بالوسائل السلمية». وقال بوتين خلال اللقاء، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والهند زاد بنسبة 66 % خلال العام الماضي.

وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين موسكو ونيودلهي زاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار بوتين إلى التعاون الوثيق بين البلدين في العديد من المحافل والمنظمات الدولية المختلفة. وأظهرت صور من موسكو مودي وهو يعانق الرئيس الروسي بابتهاج. وانتشر في الهند مقطع فيديو يظهر بوتين مبتسماً ويصف مودي بأنه «أعز أصدقائه» ويخبره بأنه مسرور برؤيته.

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