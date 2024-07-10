حدث وتاريخ ..10 يوليو 1992 صدور حكم بالسجن لمدة 40 سنة على رئيس بنما مانويل نورييجا بميامي بتهمة الفساد 1923 موسوليني يحل كل الأحزاب الإيطالية غير الفاشية، ويلغي الحياة البرلمانية 2020 المحكمة الإدارية العليا في تركيا تلغي وضع آيا صوفيا كمتحف وتقرر تحويله إلى مسجد 1940 نهاية الجمهورية الفرنسية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة فيليب بيتان صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 10 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App