حدث وتاريخ .. 09 يوليو 1963 تأسيس دولة ماليزيا الاتحادية من مجموعة جزر كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها. 2008 وافقت التشيك على نصب درع صاروخية أمريكية على أراضيها رغم معارضة 70% من التشيكيين. 1947 الباخرة إكسودس، بقيادة يوسي هارل، تهرّب عبر ميناء سات جنوب فرنسا، 4515 يهودياً إلى فلسطين. 1903 ستالين- الذي أصبح في 1924 زعيماً للاتحاد السوفييتي- يُنفى إلى سيبريا 3 سنوات. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 09 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App