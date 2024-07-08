مقتل 12 وفقد 18 في انهيارات أرضية في جزيرة سولاويسي الإندونيسية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وفقد 18 آخرون جراء انهيارات أرضية ناتجة عن أمطار غزيرة في منجم غير قانوني للذهب في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

رئيس وكالة الإنقاذ المحلية (باسارناس) أفاد بأن الانهيار الأرضي وقع في صباح الأحد في منطقة سوواوا بإقليم جورونتالو، مما أسفر عن وفاة عمال المناجم وبعض السكان المحليين. تم إنقاذ خمسة أشخاص حتى الآن، وما زال البحث جاريًا عن 18 مفقودًا.

أكد المسؤول أنه تم نشر 164 فردًا من فرق الإنقاذ، بما في ذلك الجيش والشرطة، للبحث والإنقاذ. واجهت الفرق تحديات كبيرة نظرًا للمسافة الطويلة التي يجب قطعها على الأقدام بسبب الطين الكثيف والأمطار المستمرة في المنطقة.

تم نشر صور للقرية المتضررة التي تظهر بعض المنازل التي دمرتها الانهيارات الأرضية.

الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث حذرت السكان من استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق بإقليم جورونتالو يومي الاثنين والثلاثاء، مما قد يزيد من خطر وقوع كوارث أخرى.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت أيضًا في فيضانات وانهيارات طينية أخرى، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا في مايو الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز