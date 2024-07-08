رئيس وزراء المجر يزور الصين في مهمة سلام خاصة بأوكرانيا

المصدر: وكالات

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وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى بكين اليوم الاثنين بعد محادثات بشأن اتفاق سلام أوكراني محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما أثار غضب بعض زعماء الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان، الذي تولت بلاده للتو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هذا الشهر، على حسابه على موقع إكس إنه يشارك في "مهمة السلام 3.0". وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية وصوله.

وتحاول الصين، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع روسيا، حث الدول على الانضمام إلى خطة السلام المكونة من ست نقاط التي أصدرتها مع البرازيل في مايو أيار.

وتأتي زيارة أوربان بعد أن أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف وتوجه أيضا إلى روسيا، وهي زيارة أثارت توبيخا قويا من حلفائه.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة بعد اجتماع أوربان مع الزعيم الروسي: "الاسترضاء لن يوقف بوتين".

وسيلتقي أوربان بالرئيس الصيني شي جين بينغ في دار الضيافة الرسمي دياويوتاي في بكين، حيث يتم أحيانا استقبال كبار الزوار الأجانب.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديد أن الزعيم المجري سيُجري محادثات مع الرئيس الصيني.

تأتي زيارة أوربان إلى الصين قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي التي ستتناول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

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