اليسار يفاجئ الجميع ويتصدر انتخابات فرنسا

المصدر: (باريس - وكالات)

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أظهرت النتائج الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثاً. ووفق النتائج الأولية يقدر حصول الجبهة الشعبية الجديدة على 172 إلى 215 مقعداً، ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً، وحزب التجمع الوطني على 115 إلى 155 مقعداً، وهي نتائج فاجأت الجميع.

وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 %) متقدماً على تحالف اليسار (28 %) والمعسكر الرئاسي الذي نال فقط 20 % من الأصوات.

وعقب صدور التقديرات الأولية رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون أن على رئيس الوزراء المغادرة، وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة أن تحكم. وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، «شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول».

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