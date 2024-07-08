تحالف أوربان يصبح «كتلة» بالبرلمان الأوروبي

المصدر: بروكسل - وكالات

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يضم تحالف اليمين المتطرف الجديد، في البرلمان الأوروبي، الذي أطلقه رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، قبل أسبوع، ما يكفي من الأحزاب لتحقيق وضع «كتلة»، ما عزز مخططاته لتحويل بروكسل نحو اليمين.

في 30 يونيو أعلن الزعيم القومي الذي كسر الجدار الأوروبي والغربي وذهب في زيارة إلى موسكو قبل بضعة أيام، عزمه على تشكيل كتلة برلمانية جديدة للاتحاد الأوروبي باسم «وطنيون من أجل أوروبا»، متعهداً بدء «حقبة جديدة ستغير السياسة الأوروبية».

وأعلن ذلك في ستراسبورغ مع حزب الحرية النمسوي اليميني المتطرف وحزب آنو الوسطي بزعامة رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش، ومنذ ذلك الحين قالت خمسة أحزاب أخرى إنها ستنضم إلى الكتلة.

ومن بين هذه الأحزاب حزب الحرية الذي يتزعمه غيرت فيلدرز الهولندي المناهض للإسلام وحزب تشيغا اليميني المتطرف في البرتغال وحزب فوكس الإسباني. ومع إعلان حزب الشعب الدنماركي وحزب فلامس بيلانغ القومي الفلمنكي المؤيد للاستقلال في بلجيكا عن انضمامهما السبت، تستوفي حركة «وطنيون من أجل أوروبا» شرط البرلمان الأوروبي للاعتراف الرسمي، أي تجاوز عتبة 23 نائباً من سبع دول.

وقال أوربان إن الأحزاب التي تشكل الكتلة ستجتمع اليوم الاثنين في بروكسل. وبحلول هذا الوقت، سيتبلغ أوربان ما إذا كان حزب التجمع الوطني الفرنسي قد اختار الانضمام إليه بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في البلاد أمس.

ولطالما انتقد أوربان - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي - «النخب في بروكسل».

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