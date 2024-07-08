الجيش الروسي يتقدم على الجبهة وحرب المسيّرات مستمرة

المصدر: موسكو، كييف ـ وكالات

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حقق الجيش الروسي تقدماً جديداً في الجبهة مع أوكرانيا، وأعلن تدمير منصتي إطلاق صواريخ باتريوت. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدات من الجيش سيطرت على بلدة تشيغاري في دونيتسك، وهي إحدى المناطق التي أعلنت روسيا ضمها. وأضافت أن القوات الروسية قامت عبر ذلك «بتحسين وضعها التكتيكي».

وأعلنت الوزارة أن صواريخ إسكندر الباليستية الروسية دمرت منصتي إطلاق لأنظمة صواريخ سطح جو من طراز باتريوت في منطقة أوديسا جنوب الجبهة. وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة ميناء يوجني ودمر أيضاً محطة رادار.

هجوم صاروخي

وفي وقت سابق أمس، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر، لكن لم تذكر مزيداً من التفاصيل. وذكرت أيضاً أن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا لاستهداف أوكرانيا والبالغ عددها 13 في أحدث هجوم من نوعه تشنه موسكو.

وقالت الوزارة ومسؤولون إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية في كل من منطقتي بيلغورود وكورسك القريبتين من الجبهة. وقال أليكسي سميرنوف حاكم كورسك الواقعة نحو الشمال الغربي إن سبع طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقته أيضاً. وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت نحو عشر قرى أمس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر عسكري أمس، بأن أربعة جنود أوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات الروسية في خيرسون، بعدما عبروا نهر «دنيبر» باستخدام مركب مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة. وقال المصدر إن القوات الروسية كانت بانتظارهم.

حريق مستودع

واندلع حريق ليل السبت الأحد في مستودع للمتفجرات في منطقة فورونيغ الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بعد هجوم بمسيرة أوكرانية، على ما أعلنت السلطات المحلية. وكتب الحاكم الإقليمي ألكسندر غوسيف على تلغرام «تم رصد وتدمير العديد من المسيرات خلال الليل بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق منطقة فورونيغ».

وأضاف أن «سقوط الحطام تسبب في نشوب حريق في مستودع» في منطقة بودغورينسكي حيث «بدأ انفجار المتفجرات».

وأكد غوسيف أن «أحداً لم يصب بأذى». وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، فيما تجري عملية إجلاء السكان من منطقة قريبة من المستودع المشتعل، بحسب المصدر نفسه.

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