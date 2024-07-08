حدث وتاريخ.. 08 يوليو 1709 معركة بولتافا: قيصر روسيا بطرس الأكبر يهزم ملك السويد كارل 12 وينهي دور السويد كقوة إقليمية بأوروبا. 1913 حرب البلقان الأولى: بعد هجوم بلغاريا على صربيا، قامت صربيا واليونان بإعلان الحرب على بلغاريا. 1932 الكساد الكبير: مؤشر داو جونز لمتوسط أسعار الأسهم الصناعية ينخفض لمستوى قياسي أثناء فترة الكساد الكبير. 1969 بدء انسحاب القوات الأمريكية من فيتنام وعددها 540 ألف عنصر، بعد ثلاثة أعوام وستة أشهر من الحرب. صورة التاريخ: 08 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App