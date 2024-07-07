حاكمة طوكيو كويكي تفوز بولاية ثالثة في المنصب

المصدر: وام

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فازت حاكمة طوكيو الحالية يوريكو كويكي بولاية ثالثة في المنصب، متفوقة على منافسيها الرئيسيين رينهو وإيشيمارو شينجي. ويُنظر إلى انتخابات حاكم طوكيو على أنها معركة بين اليابان المحافظة - كويكي- واليابان التقدمية المتمثلة في رينهو وإيشيمارو.

وبينما استحوذت رينهو على الاهتمام الرئيسي، كان إيشيمارو هو من حقق نتائج أفضل يوم الأحد ليحتل المركز الثاني في عدد الأصوات تاركاً المركز الثالث للمرشحة رينهو فيما اعتبره المراقبون مفاجأة الانتخابات.

وكويكي، 71 عاماً، أول امرأة تتولى منصب حاكم طوكيو في عام 2016. وكانت نائبة سابقة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وأول امرأة يابانية تتولى حقيبة وزارة الدفاع.

وفي خطابها بعد إعلان النتيجة، أعربت عن امتنانها لجميع الذين دعموا حملتها الانتخابية مؤكدة أنها تدرك تماماً ثقل المسؤولية. وأشارت أنها على مدى الفترتين الماضيتين، لمدة ثماني سنوات، حققت حوالي 90% من أهداف السياسات المختلفة، وأن مواطني طوكيو "أعربوا عن رغبتهم في المزيد من الإصلاحات وتحسين مستوى حياتهم". ونوهت أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها بشكل كبير.

وأكدت كويكي على أهمية معالجة انخفاض معدلات المواليد وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتطوير طوكيو. وأوضحت أنها ستعمل على حماية حياة السكان وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

وبالنسبة للحزب الحاكم، فإن فوز كويكي خبر سار آخر بعد فوز جميع مرشحيه في انتخابات مجلس محافظة أوكيناوا الشهر الماضي.

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