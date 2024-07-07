مالي وبوركينا فاسو والنيجر يشكلون اتحاداً جديداً في منطقة الساحل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أمس السبت، عن تشكيل اتحاد جديد باسم "تحالف الساحل" يهدف إلى تعزيز اتفاق الدفاع المشترك الذي تم إطلاقه العام الماضي، وفقاً لإعلان صدر في ختام قمة عقدت في نيامي، عاصمة النيجر.

ونقلت وسائل الاعلام عن البيان الصادر عن "تحالف الساحل" اعتزام دول التحالف، التي تحكمها مجالس عسكرية، التنسيق بشكل أوثق في سياستهم الخارجية والأمنية، وتنظيم حرية حركة الأشخاص والبضائع وإنشاء بنك استثماري مشترك.

وأطلقت الدول الثلاث في الخريف الماضي تحالف دول الساحل كتحالف دفاعي، وقالت :"إنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير 2025".

ومن المقرر أن يعقد رؤساء دول إكواس قمة اليوم الأحد، في العاصمة النيجيرية أبوجا يبحثون خلالها مسألة العلاقات مع تحالف دول الساحل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز