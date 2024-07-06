إيطاليا...جدل حول قرار إطلاق اسم برلسكوني على المطار الدولي في ميلانو

المصدر: د ب ا

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أعلن وزير النقل الإيطالي اليميني، ماتيو سالفيني إطلاق اسم رئيس الوزراء الأسبق الراحل، قطب الإعلام، سيلفيو برلسكوني على المطار الدولي الرئيسي، في مدينة "ميلانو" بشمال البلاد في المستقبل.

وسيطلق على مطار "ميلانو مالبينسا"، الذي يبعد عن المدينة حوالي 50 كيلومترا خارج المدينة، رسميا اسم "ايروبورتو سيلفيو برلسكوني".

وأعلن سالفيني عن تغيير اسم المطار، أمس الجمعة، في أعقاب صدور قرار بهذا الشأن، من قبل هيئة الطيران الإيطالية (إي.إن.إيه.سي).

لكن بيبي سالا، عمدة ميلانو وهو سياسي ينتمي إلى يسار الوسط، يصر على عدم تغيير اسم المطار، استنادا إلى قاعدة تنص على أنه لا يتعين إطلاق أسماء شخصيات مشهورة على المباني العامة والساحات، قبل مرور عشر سنوات على وفاتها.

يذكر أن برلسكوني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات، على الرغم من فضائحه المتعددة، توفي في يونيو 2023، عن عمر ناهز 86 عاما.

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