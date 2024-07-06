روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت روسيا اليوم السبت أن قواتها سيطرت على قرية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا في وقت تواصل موسكو التقدّم ببطء على جبهة القتال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "حررت قرية سوكيل" على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي ضمتها موسكو في سبتمبر 2022.

ومع الصعوبات التي واجهها الجيش الأوكراني في تجنيد عناصر جدد والحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر من الغرب، تواصل القوات الروسية التقدّم ميدانيًا منذ أشهر. وتعتبر كييف أن أسوأ المعارك على الجبهة تجري حاليًا في منطقة دونيتسك.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن على أوكرانيا الاستسلام إذا أرادت السلام، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وقام بزيارة لموسكو انتقدتها كييف وقال الاتحاد الأوروبي إنها تهدد بإضعاف موقف التكتل من النزاع.

وجدّد بوتين اشتراطه انسحاب السلطات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولغانس اللتين ضمّهما، ومن زابوريجيا وخيرسون، مقابل أي عملية سلام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز