بايدن يرفض إجراء تقييم طبي مستقل ويحاول تصحيح أداءه الكارثي في المناظرة

المصدر: وكالات

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رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه صعوبة لإنقاذ حملته للفوز بولاية ثانية، يوم الجمعة، الخضوع لتقييم طبي مستقل من شأنه أن يظهر للناخبين استعداده لولاية أخرى في منصبه بينما وصف أداءه الكارثي في المناظرة بـ "الحلقة السيئة" وقال إنه "لا توجد مؤشرات على أنه يعاني من مرض خطير".

وقال بايدن لجورج ستيفانوبولوس مذيع شبكة إيه بي سي الأمريكية، في إشارة إلى المهام التي يواجهها يوميا في منصب بالغ الحساسية "انظر، لدي اختبار إدراكي كل يوم. كل يوم، أجري اختبارات. كل ما أفعله هو اختبار".

ورفض مرارا إجراء تقييم طبي مستقل من شأنه أن يظهر للناخبين أنه مؤهل لقضاء فترة ولاية أخرى في منصبه.

ومع ذلك، فإن جهود بايدن الصارمة لتصحيح مسار أدائه في المناظرة لم تخفف بعد إحباطات الحزب الداخلية.

ويقود أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المؤثرين حملة لإقناع الرئيس بالانسحاب من السباق.

وقال بايدن للصحفيين في وقت سابق يوم الجمعة إنه يستبعد "تماما" الانسحاب من السباق.

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