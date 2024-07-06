الإيرانيون يصوتون لحسم السباق الرئاسي

المصدر: طهران - وكالات

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أدلى الإيرانيون، أمس، بأصواتهم في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية يتواجه فيها المرشّح الإصلاحي مسعود بيزشكيان الذي يدعو للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ سعيد جليلي المعروف بمواقفه المتصلّبة إزاء الغرب.

ودعي نحو 61 مليون ناخب في إيران للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزاً في أنحاء البلاد، ويتوقع أن تعلن النتائج اليوم السبت.

وأعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، أمس، تمديد عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية إلى منتصف الليل، والتي كانت مقررة أن تنتهي في الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).

كما أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية عن تزايد الإقبال على صناديق الاقتراع مقارنة بالجولة الأولى.

مشاركة جيدة

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، في تصريح له، «إن الإقبال على صناديق الاقتراع في هذه الجولة زاد مقارنة بالجولة الأولى».

في الدورة الأولى نال بيزشكيان الذي يدعو إلى الانفتاح على الغرب، 42,4 % من الأصوات في مقابل 38,6 % لجليلي المعروف بمواقفه المتصلبة في مواجهة القوى الغربية، بينما حلّ ثالثاً مرشحّ محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى.

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