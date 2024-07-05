كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني المقبل: «التغيير يبدأ الآن»

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس حزب العمال كير ستارمر، أن المملكة المتحدة تشهد "ضوء شمس الأمل" مرة أخرى، في أعقاب الانتصار الساحق الذي حققه الحزب ومهد له الطريق ليكون رئيس الوزراء المقبل.

وأقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة بعد ليلة "صادمة" لحزبه الذي شهد خسارة ثمانية وزراء لمقاعدهم، وفقا لوكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.

وذكر ستارمر، خلال مشاركته في حشد للاحتفاء بالفوز وسط لندن، إن البلاد يمكنها الآن "استعادة مستقبلها".

وقال ستارمر لنشطاء سعداء بالفوز "فعلنا ذلك" مضيفا "التغيير يبدأ الآن".

وأضاف "لقد فعلناها، لقد قمتم بحملة من أجل ذلك، وقاتلتم من أجله، وصوتم لصالحه، والآن يبدأ التغيير".

وأشار استطلاع رأي بعد الخروج من مراكز الاقتراع إلى أنه من المتوقع أن يحصل حزب العمال على أغلبية بـ170 مقعدا في مجلس العموم، مع تقليص عدد المحافظين إلى أقل عدد مسجل من المشرعين.

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