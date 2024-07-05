حزب العمال يفوز بأغلبية الدوائر الانتخابية في اسكتلندا

المصدر: د ب ا

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أسقط حزب العمال الاسكتلندي هيمنة الحزب الوطني الاسكتلندي، التي استمرت حوالي عقد من الزمن، في مقاعد "وستمنسر" في اسكتلندا، حيث فاز بأغلبية الدوائر الانتخابية.

وحقق حزب "العمال الاسكتلندي"، بقيادة أنس ساروار، فوزا ساحقا، في وسط البلاد، ما يجسد نجاح الحزب على مستوى المملكة المتحدة، حيث أقصى الحزب الوطني الاسكتلندي من جلاسكو وأدنبره، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وفي حديثه إلى الصحفيين، قال ساروار إنه "سعيد للغاية" بأداء حزبه وقدم الشكر لشعب اسكتلندا على "وضع ثقته في حزب العمال الاسكتلندي".

وأضاف "أنا أفهم رغبتهم في التغيير، أعلم أنهم سيشعرون بارتياح واسع، لأننا أنهينا أخيرا 14 عاما من الفوضى الواسعة والفشل".

واعترف زعيم حزب العمال الاسكتلندي أن "الطريق لن يكون سهلا لحكومة عمالية، لكن الحزب سيبدأ العمل على الفور".

وتعهد الوزير الأول، جون سويني بفترة "بحث عن الذات" بعد ما وصفه بأداء سيء جدا للحزب الوطني الاسكتلندي.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك- من حزب المحافظين- قد اعترف بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية.

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