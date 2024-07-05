قمة شنغهاي.. دعوة لإصلاح الأمم المتحدة  

المصدر: أستانا- وكالات

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أدانت قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة الكازاخية أستانا، أمس الخميس، فرض عقوبات أحادية على الدول بشكل «يقوض التجارة العالمية».

وعبّرت عن تأييدها الإصلاح الشامل للأمم المتحدة من أجل تعزيز سلطتها، فيما أدانت الأعمال التي أدت إلى وقوع ضحايا مدنيين في قطاع غزة، داعية لوقف النار. وتضمن إعلان القمة دعوة دول العالم إلى الانضمام لمبادرة حول الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية، كما أشار إلى استعداد المنظمة لمكافحة مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك.

وانعقدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على مدار يومي الأربعاء والخميس، تحت شعار «تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي من أجل السلام والتنمية المستدامين»، ووقع رؤساء الدول المشاركة على برنامج تعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف.

في سياق متصل، أعلنت وزارة خارجية طاجيكستان أن دول المنظمة تخطط لعقد مؤتمر مشترك رفيع المستوى مع الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب في دولة الكويت، نوفمبر المقبل، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

وذكرت الوزارة، في بيان: «تضمن إعلان أستانا النهائي لمنظمة شنغهاي للتعاون إشارة زعماء الدول الأعضاء في المنظمة إلى جهود طاجيكستان لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب وتمويله في منطقة آسيا الوسطى، ونعتزم عقد المؤتمر الرفيع المستوى المقبل بالاشتراك مع الأمم المتحدة في نوفمبر 2024 في مدينة الكويت».

ونالت بيلاروس، خلال القمة الحالية، العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون.

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