إيران.. جولة ثانية حاسمة اليوم من الانتخابات الرئاسية

المصدر: طهران ـ وكالات

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تشهد إيران اليوم الجمعة الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة بين المرشحين الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.

وتبدأ عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساء بتوقيت العاصمة طهران.

ونظراً لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، انتقل التنافس إلى الجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي لحصولهما على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 28 يونيو الماضي. وحصل بزشكيان على 42.5 بالمئة من أصوات المشاركين الذين بلغت نسبتهم 40 بالمئة، فيما نال جليلي 38.6 بالمئة من الأصوات.

بينما وعد بزشكيان بالانفتاح على العالم وحلّ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، أكد جليلي مواصلة طريق الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في عدم ربط مصير البلاد بالولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو الماضي.

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