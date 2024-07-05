بايدن يقرر مصيره الانتخابي في اليومين المقبلين

المصدر: واشنطن- البيان، ووكالات

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وصفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية الساعات الـ48 المقبلة بـ«الحاسمة» في حياة مرشح الديمقراطيين جو بايدن السياسية.

حيث من المقرر أن يجتمع بأفراد عائلته، لإجراء المداولات بشأن مستقبله الانتخابي، بينما تشير تقارير صحفية إلى أن احتمال انسحابه من السباق لا يزال وارداً، بالرغم من إعلانه علنياً تشبثه بمواصلة الترشح لإعادة انتخابه، رافضاً الضغوط المتزايدة من الديمقراطيين للانسحاب.

أشار مصدر أمريكي أن بايدن يدرك أن ظهوره المقبل، بما في ذلك المقابلة المزمع إجراؤها مع قناة «ABC» التلفزيونية، اليوم الجمعة، «يجب أن يسير على ما يرام حتى يحظى بفرصة استعادة دعم الناخبين»، وقد أجرى مكالمة مع فريق حملته، لطمأنتهم بشأن استمراره في السباق، وصرح - بأنه «لا أحد يجبرني على الرحيل. لن أنسحب. أنا في هذا السباق حتى النهاية».

والتقط بايدن أنفاسه بعد إعلان جميع حكام الولايات الأمريكية الديمقراطيين دعمهم له في سعيه للحصول على ولاية ثانية، لكن سحب عدد من المانحين الديمقراطيين دعمهم له أثار الشكوك حول استمراره في الترشح. وقال جورج كونواي، المحامي الذي تبرع سابقاً بمبلغ 929600 دولار لصندوق انتصار بايدن، وهو الحد الأقصى للمبلغ المسموح به، إن بايدن وترامب يجب أن يتقاعدا.

من جانبه، قال آري إيمانويل، وهو مانح كبير للحزب الديمقراطي أن المزيد من المانحين سوف يتحولون ليكونوا ضد بايدن. وفي فيديو تم تصويره على ملعب غولف، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: إن بايدن قد استقال سراً من السباق الرئاسي، فيما أثارت تصريحات بايدن حول «قلة النوم» التساؤلات عن إمكانيته بشكل فعلي من تحمل المطالب «الشاقة» للرئاسة، التي تستدعي في كثير من الأحيان سفراً مكثفاً.

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