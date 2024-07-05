أوكرانيا تسقط 21 مسيّرة روسية وتنسحب من حي استراتيجي

المصدر: موسكو، كييف- وكالات

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أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها أسقطت 21 مسيّرة استخدمتها روسيا في هجوم ليلي. فيما أكدت انسحابها من حي في مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية في شرق البلاد بعدما أعلنت موسكو السيطرة عليه.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس، بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 21 مسيرة فوق 6 مناطق في شمال ووسط أوكرانيا. وفي منطقة تشيرنيهيف، قال حاكم المنطقة، إن طائرة مسيرة قصفت منشأة دون ذكر مزيد من التفاصيل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 5 آلاف مستهلك حتى صباح أمس.

من جانبها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن صاروخاً روسياً قصف ودمر مقاتلة أوكرانية من طراز «ميغ-29» في مطار بمنطقة دنيبروبتروفسك.

بدوره، أكد الجيش الأوكراني انسحابه من حي في مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية في شرق البلاد بعدما أعلنت موسكو السيطرة عليه. وأعلن نازار فولوشين، الناطق باسم تجمع قوات خورتيتسيا المنتشر في منطقة تشاسيف يار، أن القيادة قررت التراجع إلى مواقع أكثر أماناً وجاهزية.

وجاء ذلك بعدما أعلنت روسيا سيطرتها على حي في المدينة الاستراتيجية التي تسعى للسيطرة عليها منذ أشهر لتحقيق اختراق حاسم في شرق أوكرانيا.

وذكرت محطة «ديبستايت» عبر منصة تلغرام، التي تستند إلى مصادر قريبة من الجيش الأوكراني، أن الحي دُمر بالكامل وأن البقاء فيه سيؤدي إلى «خسائر إضافية». وأشارت إلى أن الانسحاب من هذا الحي هو القرار المنطقي رغم صعوبته.

وأوضح أن الجيش الروسي يواصل مهاجمة بقية أجزاء المدينة الواقعة على الجانب الآخر من القناة، بهدف الاستيلاء عليها بالكامل.

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