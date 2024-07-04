اعتداء على المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية خلال حملة انتخابية

المصدر: أ ب

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أكد مسؤولون فرنسيون، اليوم الخميس، أنه قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية عالية المخاطر، تعرضت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، بريسكا تيفينو، لاعتداء أثناء الحملة الانتخابية.

وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن تيفينو، المرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، ونائبها وناشط حزبي، كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء الأربعاء قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 7 يوليو عندما هاجمهم غوغاء.

وذكرت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى. ولم يتضح بعد نوع الإصابات التي تعرضا لها.

وقال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقا في اعتداء بالسلاح على موظف عمومي، لكنه لم يقدم أي إشارة إلى الدافع وراء الهجوم.

وقال ممثلو الادعاء إن أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة قصر، رهن الاحتجاز.

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