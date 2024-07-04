بريطانيا: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الملايين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة

المصدر: د ب ا

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من المنتظر أن يدلي ملايين الناخبين في أنحاء المملكة المتحدة بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد، اليوم الخميس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال (يسار وسط) في سبيله لتحقيق أغلبية كبيرة في مجلس العموم وتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها تمام الساعة السابعة صباحا (06.00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن تستمر حتى العاشرة مساء.

وفيما يمكن أن يصير يومه الأخير في منصبه، حث رئيس الوزراء ريشي سوناك، الناخبين على "إنقاذ المملكة المتحدة" من أن يحقق حزب العمال اغلبية، وأن يصوتوا للمحافظين.

وكان والدا سوناك وزوجته أكشاتا مورتي، انضموا إليه في الخطاب الأخير للحملة الانتخابية، أمس الأربعاء.

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