نائب ديمقراطي أمريكي: الوضع الراهن يرجح احتمالية انتخاب ترامب

المصدر: د ب ا

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انضم النائب الديمقراطي سيث مولتون إلى عدد من الديمقراطيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024.

وقال مولتون في بيان: "الواقع المؤسف هو أن الوضع الراهن من المحتمل أن يسفر عن انتخاب ترامب".

ودعا مولتون بايدن إلى إظهار قدرته على الدفاع عن قضيته في وسائل الإعلام، وفي القاعات البلدية، وفي فعاليات الحملة الانتخابية.

وأضاف: "لطالما قلت إن أمريكا بحاجة إلى تصعيد جيل جديد من القادة، وأحترم زملائي الذين تحدثوا بالفعل. يجب أن نضع جميع الخيارات القابلة للتحقيق على الطاولة."

وأشار مولتون إلى احترامه العميق لبايدن ولكنه قال: "لدي مخاوف جدية بشأن قدرته على هزيمة دونالد ترامب."

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