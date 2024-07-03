البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في الانسحاب من الانتخابات

المصدر: وكالات

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أعلن البيت الأبيض، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا يفكر في التخلي عن مواصلة السباق نحو الرئاسة لولاية ثانية".

كما كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن بايدن "اعترف بالأيام القليلة الماضية الصعبة"، لكنه "قال لفريقه بشكل لا لبس فيه إنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه وسيهزم دونالد ترامب".

ونفى البيت الأبيض صحة تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن احتمال انسحاب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة.

وبعد نشر التقرير، "الأربعاء"، كتب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على منصة "إكس": "هذا الادعاء كاذب تماما".

وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت أن بايدن أبلغ أحد حلفائه أنه يعلم أنه قد ينسحب من سباق الرئاسة إذا لم يتمكن من إقناع الجمهور في الأيام المقبلة أنه مستعد لتولي المنصب.

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